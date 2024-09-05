В ЕС ожидают продолжения хорошего сотрудничества после перестановок в правительстве Украины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

  •  64216 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  133187 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  125446 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  130652 просмотра
Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

  •  102781 просмотра
публикации
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  130652 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

  •  123684 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  125446 просмотра
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Эксклюзив

  •  123488 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  133187 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

  •  15553 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  111216 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября 2024, 03:03  •  153698 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября 2024, 03:03  •  144406 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  146082 просмотра
Актуальное
В ЕС ожидают продолжения хорошего сотрудничества после перестановок в правительстве Украины

В ЕС ожидают продолжения хорошего сотрудничества после перестановок в правительстве Украины

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 14:18  •  11519 просмотра

Read in English

Представитель Еврокомиссии прокомментировал изменения в украинском правительстве, выразив благодарность Кулебе и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с новым составом администрации.

Спикер Еврокомиссии по внешним делам Петер Стано прокомментировал изменения в украинском правительстве, выразив надежду на дальнейшее хорошее сотрудничество с новым составом правительства и администрации. Об этом он сказал во время брифинга в четверг, пишет УНН.

Детали

"Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в Украине не только в контексте незаконной агрессии россии против украинского народа, но и за внутренними событиями на политическом ландшафте, и мы обратили внимание на недавнюю перестановку в украинском правительстве в нескольких ключевых государственных должностях", - сказал Стано, отметив при этом, что "это то, что не ЕС комментировать".

"Я лишь напомню, что для нас важно иметь хороших и надежных партнеров с другой стороны. Украина является страной-кандидатом на вступление в ЕС,... Украина является страной, которая борется за выживание, борется, защищая себя, конечно, в наших интересах иметь функционирующую администрацию, и мы с нетерпением ждем нового состава этой администрации. Но опять же, кто занимает какие должности в администрации страны, это суверенное решение этой страны и ее власти", - отметил представитель Еврокомиссии.

Стано указал, что "мы все слышали объяснения президента Зеленского относительно этой перестановки".

"Как я уже сказал, мы хотим продолжить очень хорошее сотрудничество, которое мы имели с предыдущим составом администрации, и мы с нетерпением ждем по крайней мере такое же хорошее сотрудничество с новыми министрами, с новыми членами этой администрации, как у нас было раньше, потому что это взаимный интерес", - подчеркнул он.

При этом Стано отметил, что "они не имеют обязанности информировать нас, они не имеют обязанности консультироваться с нами". "Мы будем продолжать поддерживать Украину, мы будем относиться к Украине как к стране-кандидату в ЕС, пока Украина выполняет все необходимые принципы и критерии, и у нас нет оснований думать, что они этого не сделают", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Комментируя увольнение Кулебы, Стано отметил, что когда речь идет о министре Кулебе, может лишь вспомнить, какую благодарность выражал ему главный дипломат ЕС Жозеп Боррель "за все, что он сделал для Украины, и за все, что они сделали вместе".

"Между Верховным представителем Боррелем и министром иностранных дел Кулебой была очень частая коммуникация и координация, и мы можем только похвалить Кулебу за все, что он сделал во время испытаний и очень тяжелого для Украины периода", - указал представитель Еврокомиссии.

Білий дім: кадрові зміни в уряді України не вплинуть на підтримку США5 сентября 2024, 11:33 • 19227 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке
  •  25652 просмотра

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке

Эксклюзив
Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города
  •  63267 просмотра

Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра
  •  94127 просмотра

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра

Эксклюзив
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
  •  123684 просмотра

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Эксклюзив
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
  •  123488 просмотра

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Эксклюзив
Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь
  •  88873 просмотра

Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь

Эксклюзив
У Минкульта будет новое название - Кравчук
  •  105769 просмотра

У Минкульта будет новое название - Кравчук

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"
  •  100851 просмотра

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании
  •  98500 просмотра

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024
  •  59715 просмотра

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024

Популярные

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

  •  102781 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  130652 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  125446 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  133187 просмотра
Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

  •  64216 просмотра

Публикации

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  130652 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

  •  123684 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  125446 просмотра
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Эксклюзив

  •  123488 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  133187 просмотра

Война

В одном из поселков Харьковщины с помощью робота уничтожили 40 мин рф

В одном из поселков Харьковщины с помощью робота уничтожили 40 мин рф

  •  2794 просмотра
В Полтаве завершили спасательные работы после ракетного удара: проводят идентификацию останков

В Полтаве завершили спасательные работы после ракетного удара: проводят идентификацию останков

  •  3703 просмотра
Наводил российские ракеты на Запорожье: корректировщик получил 15 лет тюрьмы

Наводил российские ракеты на Запорожье: корректировщик получил 15 лет тюрьмы

  •  3718 просмотра
"Грызть" землю с такой техникой намного легче и быстрее: Киевщина передала защитникам партию мини-экскаваторов

"Грызть" землю с такой техникой намного легче и быстрее: Киевщина передала защитникам партию мини-экскаваторов

  •  4890 просмотра
ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

  •  12867 просмотра

политика

Шмыгаль о новых министрах: перед ними стоят нелегкие задачи

Шмыгаль о новых министрах: перед ними стоят нелегкие задачи

  •  7322 просмотра
ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

  •  12867 просмотра
Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

  •  12395 просмотра
В ЕС ожидают продолжения хорошего сотрудничества после перестановок в правительстве Украины

В ЕС ожидают продолжения хорошего сотрудничества после перестановок в правительстве Украины

  •  11741 просмотра
Виталия Коваля назначили министром агрополитики

Виталия Коваля назначили министром агрополитики

  •  11171 просмотра

Война

В одном из поселков Харьковщины с помощью робота уничтожили 40 мин рф

В одном из поселков Харьковщины с помощью робота уничтожили 40 мин рф

  •  2794 просмотра
В Полтаве завершили спасательные работы после ракетного удара: проводят идентификацию останков

В Полтаве завершили спасательные работы после ракетного удара: проводят идентификацию останков

  •  3703 просмотра
Наводил российские ракеты на Запорожье: корректировщик получил 15 лет тюрьмы

Наводил российские ракеты на Запорожье: корректировщик получил 15 лет тюрьмы

  •  3718 просмотра
"Грызть" землю с такой техникой намного легче и быстрее: Киевщина передала защитникам партию мини-экскаваторов

"Грызть" землю с такой техникой намного легче и быстрее: Киевщина передала защитникам партию мини-экскаваторов

  •  4890 просмотра
ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

  •  12867 просмотра

политика

Шмыгаль о новых министрах: перед ними стоят нелегкие задачи

Шмыгаль о новых министрах: перед ними стоят нелегкие задачи

  •  7322 просмотра
ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

  •  12867 просмотра
Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

  •  12395 просмотра
В ЕС ожидают продолжения хорошего сотрудничества после перестановок в правительстве Украины

В ЕС ожидают продолжения хорошего сотрудничества после перестановок в правительстве Украины

  •  11741 просмотра
Виталия Коваля назначили министром агрополитики

Виталия Коваля назначили министром агрополитики

  •  11171 просмотра

Новости Бизнеса

МХП во второй раз вошла в ТОП крупнейших украинских инвесторов

МХП во второй раз вошла в ТОП крупнейших украинских инвесторов

  •  4110 просмотра
Покупки клиентов в донаты: как работает социальная ответственность сегодня

Покупки клиентов в донаты: как работает социальная ответственность сегодня

  •  34667 просмотра
Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

4 сентября 2024, 12:00  •  63811 просмотра

Экономика

Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

  •  12395 просмотра
Украинские аграрии используют более 150 тыс. га разминированных с начала года земель - Свириденко

Украинские аграрии используют более 150 тыс. га разминированных с начала года земель - Свириденко

  •  7394 просмотра
Украинцы импортировали энергосберегающее оборудование на более 7 млрд грн. с начала действия льгот

Украинцы импортировали энергосберегающее оборудование на более 7 млрд грн. с начала действия льгот

  •  8430 просмотра
В августе Минфин привлек более 29 миллиардов гривен от выпуска государственных облигаций

В августе Минфин привлек более 29 миллиардов гривен от выпуска государственных облигаций

  •  10936 просмотра
Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

  •  21977 просмотра

Киев

Есть надежда на успешное восстановление памятника: владелец усадьбы Зеленских предложил проект со вторым этажом

Есть надежда на успешное восстановление памятника: владелец усадьбы Зеленских предложил проект со вторым этажом

  •  3004 просмотра
Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший

Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший

  •  7357 просмотра
Спасение от жары: в парках и скверах Киева оборудовали поилки для животных

Спасение от жары: в парках и скверах Киева оборудовали поилки для животных

  •  13105 просмотра
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети

  •  16696 просмотра
В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро

В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро

  •  29673 просмотра