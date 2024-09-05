В ЕС ожидают продолжения хорошего сотрудничества после перестановок в правительстве Украины

Спикер Еврокомиссии по внешним делам Петер Стано прокомментировал изменения в украинском правительстве, выразив надежду на дальнейшее хорошее сотрудничество с новым составом правительства и администрации. Об этом он сказал во время брифинга в четверг, пишет УНН.

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"Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в Украине не только в контексте незаконной агрессии россии против украинского народа, но и за внутренними событиями на политическом ландшафте, и мы обратили внимание на недавнюю перестановку в украинском правительстве в нескольких ключевых государственных должностях", - сказал Стано, отметив при этом, что "это то, что не ЕС комментировать".

"Я лишь напомню, что для нас важно иметь хороших и надежных партнеров с другой стороны. Украина является страной-кандидатом на вступление в ЕС,... Украина является страной, которая борется за выживание, борется, защищая себя, конечно, в наших интересах иметь функционирующую администрацию, и мы с нетерпением ждем нового состава этой администрации. Но опять же, кто занимает какие должности в администрации страны, это суверенное решение этой страны и ее власти", - отметил представитель Еврокомиссии.

Стано указал, что "мы все слышали объяснения президента Зеленского относительно этой перестановки".

"Как я уже сказал, мы хотим продолжить очень хорошее сотрудничество, которое мы имели с предыдущим составом администрации, и мы с нетерпением ждем по крайней мере такое же хорошее сотрудничество с новыми министрами, с новыми членами этой администрации, как у нас было раньше, потому что это взаимный интерес", - подчеркнул он.

При этом Стано отметил, что "они не имеют обязанности информировать нас, они не имеют обязанности консультироваться с нами". "Мы будем продолжать поддерживать Украину, мы будем относиться к Украине как к стране-кандидату в ЕС, пока Украина выполняет все необходимые принципы и критерии, и у нас нет оснований думать, что они этого не сделают", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Комментируя увольнение Кулебы, Стано отметил, что когда речь идет о министре Кулебе, может лишь вспомнить, какую благодарность выражал ему главный дипломат ЕС Жозеп Боррель "за все, что он сделал для Украины, и за все, что они сделали вместе".

"Между Верховным представителем Боррелем и министром иностранных дел Кулебой была очень частая коммуникация и координация, и мы можем только похвалить Кулебу за все, что он сделал во время испытаний и очень тяжелого для Украины периода", - указал представитель Еврокомиссии.

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