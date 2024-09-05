Белый дом: кадровые изменения в правительстве Украины не повлияют на поддержку США
Киев • УНН
Джон Кирби заявил, что США не будут давать советов по управлению демократией в Украине. Он подчеркнул, что кадровые решения Зеленского не повлияют на поддержку США Украине.
Кадровые решения в правительстве Президента Украины Владимира Зеленского не повлияют на поддержку США Украине. Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга 4 сентября, пишет УНН.
Мы не предлагаем советы относительно того, как управлять их демократией, это зависит от президента Зеленского, это зависит от украинского народа. Эти решения - это решение президента Зеленского относительно того, кто поддерживает его в правительстве. Это не изменит способ нашего взаимодействия с Украиной. Это точно не изменит поддержку, которую мы собираемся и в дальнейшем оказывать им
МЗС очолить Сибіга, Мінстратпром - Сметанін, а Верещук і Камишін - підуть в ОП: які кадрові ротації погодили Зеленський та "слуги народу"4 сентября 2024, 17:25 • 100621 просмотр