Белый дом: кадровые изменения в правительстве Украины не повлияют на поддержку США

Кадровые решения в правительстве Президента Украины Владимира Зеленского не повлияют на поддержку США Украине. Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга 4 сентября, пишет УНН.

Мы не предлагаем советы относительно того, как управлять их демократией, это зависит от президента Зеленского, это зависит от украинского народа. Эти решения - это решение президента Зеленского относительно того, кто поддерживает его в правительстве. Это не изменит способ нашего взаимодействия с Украиной. Это точно не изменит поддержку, которую мы собираемся и в дальнейшем оказывать им