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Білий дім: кадрові зміни в уряді України не вплинуть на підтримку США

Білий дім: кадрові зміни в уряді України не вплинуть на підтримку США

Київ • УНН

 • 22815 перегляди

Джон Кірбі заявив, що США не даватимуть порад щодо управління демократією в Україні. Він підкреслив, що кадрові рішення Зеленського не вплинуть на підтримку США Україні.

Кадрові рішення в уряді Президента України Володимира Зеленського не вплинуть на підтримку США Україні.  Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу 4 вересня, пише УНН.  

Ми не пропонуємо поради щодо того, як управляти їхньою демократією, це залежить від президента Зеленського, це залежить від українського народу. Ці рішення - це рішення президента Зеленського щодо того, хто підтримує його в уряді. Це не змінить спосіб нашої взаємодії з Україною. Це точно не змінить підтримку, яку ми збираємося й надалі надавати їм

- вказав Кірбі.

МЗС очолить Сибіга, Мінстратпром - Сметанін, а Верещук і Камишін - підуть в ОП: які кадрові ротації погодили Зеленський та "слуги народу"04.09.24, 20:25 • 101308 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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