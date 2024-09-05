У ЄС очікують продовження хорошої співпраці після перестановок в уряді України

Речник Єврокомісії з зовнішніх справ Петер Стано прокоментував зміни в українському уряді, висловивши сподівання на подальшу хорошу співпрацю з новим складом уряду та адміністрації. Про це він сказав під час брифінг у четвер, пише УНН.

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"Ми дуже уважно стежимо за тим, що відбувається в Україні не лише в контексті незаконної агресії росії проти українського народу, а й за внутрішніми подіями на політичному ландшафті, і ми звернули увагу на нещодавню перестановку в українському уряді в кількох ключових державних посадах", - сказав Стано, зауваживши при цьому, що "це те, що не ЄС коментувати".

"Я лише нагадаю, що для нас важливо мати хороших і надійних партнерів з іншого боку. Україна є країною-кандидатом на вступ до ЄС,... Україна є країною, яка бореться за виживання, бореться, захищаючи себе, звичайно, в наших інтересах мати функціональну адміністрацію, і ми з нетерпінням чекаємо нового складу цієї адміністрації. Але знову ж таки, хто займає які посади в адміністрації країни, це суверенне рішення цієї країни та її влади", - зазначив речник Єврокомісії.

Стано вказав, що "ми всі чули пояснення президента Зеленського щодо цієї перестановки".

"Як я вже сказав, ми хочемо продовжити дуже хорошу співпрацю, яку ми мали з попереднім складом адміністрації, і ми з нетерпінням чекаємо на принаймні таку ж хорошу співпрацю з новими міністрами, з новими членами цієї адміністрації, як у нас було раніше, тому що це взаємний інтерес", - наголосив він.

При цьому Стано зауважив, що "вони не мають обов’язку інформувати нас, вони не мають обов’язку консультуватися з нами". "Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, ми ставитимемося до України як до країни-кандидата в ЄС, поки Україна виконує всі необхідні принципи та критерії, і у нас немає підстав думати, що вони цього не зроблять", - наголосив речник Єврокомісії.

Коментуючи звільнення Кулеби, Стано зазначив, що коли ідеться про міністра Кулебу, може лише згадати, яку вдячність висловлював Кулебі головний дипломат ЄС Жозеп Боррель "за все, що він зробив для України, і за все, що вони зробили разом".

"Між Верховним представником Боррелем і міністром закордонних справ Кулебою була дуже часта комунікація та координація, і ми можемо лише похвалити Кулебу за все, що він зробив під час випробувань і дуже важкого для України періоду", - вказав речник Єврокомісії.

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