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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
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В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро
Еврокомиссия оштрафовала Mondelez на 337,5 млн евро за антиконкурентное поведение.
Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики
Ряд государственных компаний объявили о своих намерениях пройти корпоратизацию, которая, как ожидается, привлечет миллиарды гривен инвестиций и откроет новые возможности благодаря корпоративному управлению.
Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов
Военная контрразведка СБУ задержала коллаборанта, который во время оккупации Херсона служил охранником в российском застенке, а затем пытался скрываться, мобилизовавшись в украинскую армию.
Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении
В Киеве начали тестировать новый сервис оплаты в общественном транспорте. Теперь не нужно искать валидатор, оплатить можно в приложении.
США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия на ее территории - Кирби
США отрицают, что вели переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.
Киевщина передала украинским защитникам более 200 дронов
Киевская область передала 72-й бригаде Черных Запорожцев 210 беспилотников различных моделей, среди которых 30 MAVIC 3T, 30 MAVIC PRO, 150 FPV дронов, пульты управления, видеоочки и дополнительное оборудование, приобретенное за средства громад Бучанского района.
На границе с Черниговщиной рф заминируют свои территории и отстраивают фортификации
На границе с Черниговской областью российские войска минируют свою территорию и восстанавливают укрепления, что свидетельствует об опасениях возможных действий со стороны Украины.
Британская разведка объяснила, какие последствия для Украины будет иметь ликвидация российского корвета «Циклон»
После атаки Украины на корвет «Циклон» в Севастополе рф, вероятно, потеряла один из немногих носителей крылатых ракет «Калибр» проекта «Каракурт», оставшихся в Черном море.
Идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею в соцсетях сравнили с "Голодными играми"
Пользователи социальных сетей жестко раскритиковали идею главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева разыгрывать мобилизационные брони в лотерею, сравнив ее с фильмом "Голодные игры".
В результате атаки рф на Дергачи уже 13 раненых
В результате вражеской атаки на Дергачи ранения получили 13 человек, 4 из которых были госпитализированы.