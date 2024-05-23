В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро

Европейская комиссия оштрафовала американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро за антиконкурентное поведение относительно искусственного завышения цен на продукты питания и усиления кризиса стоимости жизни в ЕС, заявили в евроинституте в четверг, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что пищевой гигант, который владеет несколькими бытовыми брендами, включая Cadbury, Oreo и Cote d'Or, незаконно ограничивал трансграничную торговлю и злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке шоколада с 2006 по 2020 год.

По данным расследования Еврокомиссии, которое началось в 2019 году, "[Mondelez] ограничивает трансграничную торговлю шоколадом, печеньем и кофейными продуктами внутри Европейского Союза", - сказала Вестагер.

"[Он] незаконно ограничил розничных продавцов в закупке этих продуктов из стран-членов ЕС, где цены ниже, и это позволило Mondelēz поддерживать более высокие цены. Это нанесло ущерб потребителям, которые в итоге стали платить больше за шоколад, печенье и кофе", - указала она.

Вестагер добавила, что попытки Mondelēz ограничить так называемую "параллельную" торговлю - когда торговцы покупают продукцию в регионах с низкими ценами, чтобы перепродать ее в местах, где цены выше - нарушают "фундаментальную свободу" ЕС по безбарьерной трансграничной торговле.

Она указала, что антиконкурентная практика Mondelēz усилила финансовое беспокойство граждан ЕС в то время, когда многие из них все еще страдают от воздействия высокой инфляции и широко распространенного кризиса стоимости жизни.

Кризис стоимости жизни граждан ЕС, как указывает издание, происходит на фоне огромных прибылей во многих крупных корпоративных секторах: сама Mondelez сообщила о валовой прибыли в 13,8 миллиарда долларов в 2023 году.

В своем заявлении Mondelez заявила, что решение Еврокомиссии "касается исторических, изолированных инцидентов, большинство из которых было прекращено или было устранено задолго до начала расследования Еврокомиссии".

"Этот исторический вопрос не отражает то, кем мы являемся, и сильную культуру соблюдения требований, к которой мы стремимся", - добавили в компании.

ЕС наложил на Apple антимонопольный штраф в 1,8 млрд евро за неправомерные условия использования приложений