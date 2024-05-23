У ЄС оштрафували американського кондитерського гіганта Mondelez на 337,5 млн євро

Європейська комісія оштрафувала американського кондитерського гіганта Mondelez на 337,5 млн євро за антиконкурентну поведінку щодо штучного завищування цін на продукти харчування та посилення кризи вартості життя в ЄС, заявили у євроінституції у четвер, пише УНН з посиланням на Euractiv.

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Європейський комісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер заявила, що харчовий гігант, який володіє кількома побутовими брендами, включаючи Cadbury, Oreo та Cote d’Or, незаконно обмежував транскордонну торгівлю та зловживав своїм домінуючим становищем на ринку шоколаду з 2006 по 2020 рік.

За даними розслідування Єврокомісії, яке розпочалося у 2019 році, "[Mondelez] обмежує транскордонну торгівлю шоколадом, печивом та кавовими продуктами всередині Європейського Союзу", – сказала Вестагер.

"[Він] незаконно обмежив роздрібних продавців у закупівлі цих продуктів із країн-членів ЄС, де ціни нижчі, і це дозволило Mondelēz підтримувати вищі ціни. Це завдало збитків споживачам, які зрештою стали платити більше за шоколад, печиво та каву", - вказала вона.

Вестагер додала, що спроби Mondelēz обмежити так звану "паралельну" торгівлю – коли торговці купують продукцію в регіонах з низькими цінами, щоб перепродати її у місцях, де ціни вищі – порушують "фундаментальну свободу" ЄС щодо безбар'єрної транскордонної торгівлі.

Вона вказала, що антиконкурентна практика Mondelēz посилила фінансове занепокоєння громадян ЄС у той час, коли багато хто з них все ще страждає від впливу високої інфляції та широко поширеної кризи вартості життя.

Криза вартості життя громадян ЄС, як вказує видання, відбувається на тлі величезних прибутків у багатьох великих корпоративних секторах: сама Mondelez повідомила про валовий прибуток у 13,8 мільярда доларів у 2023 році.

У своїй заяві Mondelez заявила, що рішення Єврокомісії "стосується історичних, ізольованих інцидентів, більшість із яких було припинено або було усунуто задовго до початку розслідування Єврокомісії".

"Це історичне питання не відображає те, ким ми є, і сильну культуру дотримання вимог, якої ми прагнемо", - додали в компанії.

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