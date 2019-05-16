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В ЕС обдумывают, какую "политическую фигуру" отправить на инаугурацию Зеленского

Киев  •  УНН

 • 8039 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Брюссель проинформирован о дате инаугурации Владимира Зеленского, сейчас там обдумывают, кто будет присутствовать на церемонии от Евросоюза. Об этом в четверг журналистам сообщил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.

"Инаугурация, если я не ошибаюсь, будет 20-го (мая - ред.). Мы еще пока не знаем, кто будет здесь от ЕС", - отметил он.

На вопрос журналиста о том, находится ли этот вопрос в настоящее время на рассмотрении в ЕС, Мингарелли ответил: "Да, конечно".

"Мы проинформировали Брюссель, и они сейчас обдумывают, кто должен прибыть... Будет политическая фигура", - сказал посол.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на 20 мая. За проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины №10270-2 проголосовали 315 народных депутатов.

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