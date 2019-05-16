В ЄС обмірковують, яку "політичну фігуру" відправити на інавгурацію Зеленського

КИЇВ. 16 травня. УНН. Брюссель поінформовано про дату інавгурації Володимира Зеленського, наразі там обмірковують, хто буде присутній на церемонії від Євросоюзу. Про це у четвер журналістам повідомив Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, передає кореспондент УНН.