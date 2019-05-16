В ЄС обмірковують, яку "політичну фігуру" відправити на інавгурацію Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Брюссель поінформовано про дату інавгурації Володимира Зеленського, наразі там обмірковують, хто буде присутній на церемонії від Євросоюзу. Про це у четвер журналістам повідомив Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, передає кореспондент УНН.
"Інавгурація, якщо я не помиляюсь, буде 20-го (травня - ред.). Ми ще поки не знаємо, хто буде тут від ЄС", - зазначив він.
На питання журналіста про те, чи перебуває це питання наразі на розгляді в ЄС, Мінгареллі відповів: "Так, звичайно".
"Ми поінформували Брюссель, і вони зараз обмірковують, хто має прибути... Буде політична фігура", - сказав посол.
Нагадаємо, Верховна Рада України призначила дату інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського на 20 травня. За проект постанови про проведення урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України №10270-2 проголосували 315 народних депутатів.