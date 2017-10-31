В ЕС не исключили, что Украина получит помощь для популяризации реформ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Европейский союз может оказать техническую помощь по увеличению общественной поддержки реформ, в частности, в Украине. Об этом во вторник, 31 октября, по итогам первого заседания в режиме ad hoc Специальной рабочей группы ПА Евронест по вопросам Соглашения об ассоциации заявил директор Программы Восточного соседства Генерального Директората Европейской Комиссии по вопросам Соседства и переговоров о расширении Лоуренс Мередит, передает УНН.
По его словам, в процессе евроинтеграции чрезвычайно важна поддержка социума.
Комментируя тезисы представителей Верховной Рады о внутреннем сопротивлении европейским устремлениям, он отметил, что именно общественная поддержка реформ в Украине является задачей, над которым нужно работать.
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"Это важное направление. Мы готовы оказать техническую помощь для большей общественной поддержки реформ", - добавил он.
Мередит также посоветовал активизировать непосредственные контакты между странами ЕС и странами Восточного партнерства, поскольку "непосредственный опыт и непосредственные контакты ускоряют позитивные изменения".
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Учитывая это, он предложил практику городов-побратимов. В таком случае, по мнению Мередита, страны быстрее и лучше будут усваивать позитивный опыт.