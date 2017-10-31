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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38022 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101564 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154920 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115780 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116139 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112333 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104133 просмотра

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В ЕС не исключили, что Украина получит помощь для популяризации реформ

Киев  •  УНН

 • 15527 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Европейский союз может оказать техническую помощь по увеличению общественной поддержки реформ, в частности, в Украине. Об этом во вторник, 31 октября, по итогам первого заседания в режиме ad hoc Специальной рабочей группы ПА Евронест по вопросам Соглашения об ассоциации заявил директор Программы Восточного соседства Генерального Директората Европейской Комиссии по вопросам Соседства и переговоров о расширении Лоуренс Мередит, передает УНН.

По его словам, в процессе евроинтеграции чрезвычайно важна поддержка социума.

Комментируя тезисы представителей Верховной Рады о внутреннем сопротивлении европейским устремлениям, он отметил, что именно общественная поддержка реформ в Украине является задачей, над которым нужно работать.

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"Это важное направление. Мы готовы оказать техническую помощь для большей общественной поддержки реформ", - добавил он.

Мередит также посоветовал активизировать непосредственные контакты между странами ЕС и странами Восточного партнерства, поскольку "непосредственный опыт и непосредственные контакты ускоряют позитивные изменения".

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Учитывая это, он предложил практику городов-побратимов. В таком случае, по мнению Мередита, страны быстрее и лучше будут усваивать позитивный опыт.

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