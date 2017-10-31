В ЄС не виключили, що Україна отримає допомогу для популяризації реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Європейский союз може надати технічну допомогу по збільшенню суспільної підтримки реформ, зокрема, в Україні. Про це у вівторок, 31 жовтня, за підсумками першого засідання у режимі ad hoc Спеціальної робочої групи ПА Євронест з питань Угоди про Асоціацію заявив директор Програми Східного сусідства Генерального Директорату Європейської Комісії з питань Сусідства та переговорів про розширення Лоуренс Мередіт, передає УНН.
За його словами, у процесі євроінтеграції надзвичайно важливою є підтримка соціуму.
Коментуючи тези представників Верховної Ради про внутрішній опір європейським реформам, він зазначив, що саме суспільна підтримка реформ в Україні є завданням, над яким потрібно працювати.
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"Це важливий напрямок. Ми готові надати технічну допомогу для більшої суспільної підтримки реформ", - додав він.
Мередіт також порадив активізувати безпосередні контакти між країнами ЄС та країнами Східного партнерства, оскільки "безпосередній досвід і безпосередні контакти прискорюють позитивні зміни".
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З огляду на це, він запропонував практику міст-побратимів. У такому разі, на думку Мередіта, країни швидше і краще засвоюватимуть позитивний досвід.