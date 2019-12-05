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17:12 • 103243 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В ЕС назвали ожидания от "нормандской встречи"

В ЕС назвали ожидания от "нормандской встречи"

Киев  •  УНН

 • 17154 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В ЕС будут внимательно следить за саммитом лидеров в "нормандском формате". Об этом в комментарии УНН сказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас на полях форума "Точка невозврата" в Киеве.

"Саммит, который состоится на следующей неделе - мы ожидаем тщательных дискуссий, конечно", - сказал Маасикас, отметив, что такая встреча пройдет впервые за три года.

Он подчеркнул, что ЕС приветствует шаги, которые Украина недавно сделала, выполняя Минские соглашения, прокладывая путь к прекращению конфликта.

"Мы ожидаем, что Россия также предпримет шаги - за этим пристально будет следить ЕС. Мы поддерживаем Украину и придерживаемся наших принципов поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Маасикас.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, возможно ли решение о частичном снятии санкций с России во время саммита ЕС на следующей неделе в случае, если встреча "нормандской четверки" пройдет успешно, дипломат подчеркнул, что "санкции ЕС, экономические санкции явно связаны с полной реализацией минских соглашений".

"Главы государств и правительств ЕС неоднократно заявляли об этом. Так что никто не ожидает полной реализации Минских соглашений до конца следующей недели", - добавил Маасикас.

Напомним, Владимир Зеленский постановил провести закрытое заседание СНБО перед встречей "нормандской четверки".

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