В ЄС назвали очікування від "нормандської зустрічі"

КИЇВ. 5 грудня. УНН. В ЄС будуть уважно стежити за самітом лідерів в "нормандському форматі". Про це в коментарі УНН сказав голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас на полях форуму "Точка неповернення" в Києві.