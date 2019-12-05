В ЄС назвали очікування від "нормандської зустрічі"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В ЄС будуть уважно стежити за самітом лідерів в "нормандському форматі". Про це в коментарі УНН сказав голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас на полях форуму "Точка неповернення" в Києві.
"Саміт, який відбудеться наступного тижня - ми очікуємо ретельних дискусій, звичайно", - сказав Маасікас, зазначивши, що така зустріч відбуватиметься вперше за три роки.
Він підкреслив, що ЄС вітає кроки, які Україна недавно зробила, виконуючи Мінські угоди, прокладаючи шлях до припинення конфлікту.
"Ми очікуємо, що Росія також зробить кроки - за цим пильно стежитиме ЄС. Ми підтримуємо Україну і дотримуємося наших принципів підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - сказав Маасікас.
Відповідаючи на питання кореспондента про те, чи можливо рішення про часткове зняття санкцій з Росії під час саміту ЄС на наступному тижні в разі, якщо зустріч "нормандської четвірки" пройде успішно, дипломат підкреслив, що "санкції ЄС, економічні санкції явно пов'язані з повною реалізацією мінських угод".
"Глави держав і урядів ЄС неодноразово заявляли про це. Так що ніхто не очікує повної реалізації Мінських угод до кінця наступного тижня", - додав Маасікас.
Нагадаємо, Володимир Зеленський ухвалив провести закрите засідання РНБО перед зустріччю "нормандської четвірки".