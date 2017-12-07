В ЕС готовят рекомендации по улучшению правосудия по делам о топ-коррупцию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Эксперты Международного антикоррупционной совета (ІАСАВ) готовят заключение об угрозах и рисках, связанных с расследованием и судебным рассмотрением дел, касающихся коррупции высокого уровня в Украине, и рекомендации IACAB по улучшению ситуации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
В НАПК сообщили, что руководство агентства провели встречу с представителями ІАСАВ.
В состав делегации IACAB вошли председатели Рабочей группы по борьбе со взяточничеством в международных и коммерческих операциях ОЭСР Драго Кос, Клеменс Мюллер, Манфредас Лимантас. Речь шла об анализе антикоррупционных усилий НАПК, в частности совершенствование системы электронного декларирования.
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Председатель НАПК Наталья Корчак обозначила основные наработки и спектр задач ведомства на ближайшее время. Также представители НАПК рассказали о проблемных вопросах, в частности о необходимости укрепления потенциала Национального агентства в части совершенствования системы е-декларирования, получения исходного кода для проведения его анализа, потребности в дополнительных помещениях для размещения Реестр и надлежащего финансирования для создания территориальных подразделений НАПК.
Иностранные эксперты отметили что по результатам своего первого визита в Киев 6-9 сентября 2017 готовят вывод об угрозах и рисках, связанных с расследованием и судебным рассмотрением дел, касающихся коррупции высокого уровня в Украине, и рекомендации IACAB по улучшению ситуации. Они также выразили надежду, что будущие рекомендации помогут эффективно решить проблемные вопросы функционирования системы е-декларирования.
Напомним, 28-30 ноября эксперты ІАСАВ провели второе заседание в Киеве. Во время него встретились с руководством НАБУ, САП, генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, представителями Администрации Президента и комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, членами общественных организаций.
Справка: Международный консультативный антикоррупционная совет (ІАСАВ) была создана по запросу Верховной Рады Украины программой технической помощи ЕС Украине - Антикоррупционная инициатива ЕС (EUACI). Консультативный Совет будет помогать Комитету Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции усилить стратегический надзор за реализацией антикоррупционных реформ. В ее состав входят топ-антикоррупционеры Европы.