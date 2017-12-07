В ЄС готують рекомендації стосовно покращення правосуддя у справах про топ-корупцію в Україні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Експерти Міжнародної антикорупційної ради (ІАСАВ) готують висновок про загрози та ризики, які пов’язані із розслідуванням та судовим розглядом справ, які стосуються корупції вищого рівня в Україні, та рекомендації IACAB щодо покращення ситуації. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції.

У НАЗК повідомили, що керівництво агентства провели зустріч з представниками ІАСАВ.

До складу делегації IACAB ввійшли голова Робочої групи з боротьби з хабарництвом у міжнародних та комерційних операціях ОЕСР Драго Кос, Клеменс Мюллер, Манфредас Лімантас. Мова йшла про аналіз антикорупційних зусиль НАЗК, зокрема удосконалення системи електронного декларування.

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Голова НАЗК Наталія Корчак окреслила основні напрацювання та спектр завдань відомства на найближчий час. Також представники НАЗК розповіли про проблемні питання, зокрема стосовно необхідності зміцнення потенціалу Національного агентства в частині удосконалення системи е-декларування, отримання сирцевого коду для проведення його аналізу, потреби в додаткових приміщенях для розміщення Реєстру та належного фінансування для створення територіальних підрозділів НАЗК.
Іноземні експерти зазначили що за результатами свого першого візиту до Києва 6-9 вересня 2017 року готують висновок про загрози та ризики, які пов’язані із розслідуванням та судовим розглядом справ, які стосуються корупції вищого рівня в Україні, та рекомендації IACAB щодо покращення ситуації. Вони також висловили сподівання, що майбутні рекомендації допоможуть ефективно вирішити проблемні питання функціонування системи е-декларування.

Нагадаємо, 28-30 листопада експерти ІАСАВ провели друге засідання в Києві. Під час нього зустрілись із керівництвом НАБУ, САП, генеральним прокурором України Юрієм Луценком, представниками Адміністрації Президента та комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, членами громадських організацій.

Довідково: Міжнародна консультативна антикорупційна рада (ІАСАВ) була створена на запит Верховної Ради України програмою технічної допомоги ЄС Україні - Антикорупційна Ініціатива ЄС (EUACI). Консультативна Рада допомагатиме Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції посилити стратегічний нагляд за реалізацією антикорупційних реформ. До її складу входять топ-антикорупціонери Європи.

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