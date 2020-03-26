В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня из-за коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 92427 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101926 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104042 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103176 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111390 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100270 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104857 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106555 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131495 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня из-за коронавируса

В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 110337 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Эта церковь, согласно легенде, построена на месте погребения и воскресения Иисуса Христа, передает УНН со ссылкой на DW.

Закрытию предшествовала встреча полиции Израиля с церковными лидерами.

Предполагается, что храм будет закрыт на неделю, однако этот срок может быть продлен.

Ранее глава УГКЦ призвал верующих молиться онлайн на Пасху из-за COVID-19, а в ПЦУ предоставили свой комментарий по внедрению на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три церкви объявили о начале ремонта фундамента Храма Гроба Господня в Иерусалиме

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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