В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Эта церковь, согласно легенде, построена на месте погребения и воскресения Иисуса Христа, передает УНН со ссылкой на DW.
Закрытию предшествовала встреча полиции Израиля с церковными лидерами.
Предполагается, что храм будет закрыт на неделю, однако этот срок может быть продлен.
Ранее глава УГКЦ призвал верующих молиться онлайн на Пасху из-за COVID-19, а в ПЦУ предоставили свой комментарий по внедрению на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.
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Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.