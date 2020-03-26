В Єрусалимі закрили Храм Гробу Господнього через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Єрусалимі закрили Храм Гробу Господнього через поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Ця церква, згідно з легендою, побудована на місці поховання та воскресіння Ісуса Христа, передає УНН із посиланням на DW.
Закриттю передувала зустріч поліції Ізраїлю з церковними лідерами.
Передбачається, що храм буде закритий на тиждень, проте цей термін може бути продовжений.
Раніше глава УГКЦ закликав вірян молитися онлайн на Великдень через COVID-19, а в ПЦУ надали свій коментар щодо запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.
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Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.