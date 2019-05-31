В Иерусалиме объявили повышенную боевую готовность
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Силы безопасности Израиля задержали на КПП "Каландия" к северу от Иерусалима 40-летнего жителя Палестинской автономии, у которого под одеждой в ходе обыска было найдено холодное оружие. Задержанный передан в руки следователей Службы общей безопасности (ШАБАК) для допроса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 9tv.
Уровень боеготовности армии и полиции в Центральном округе был повышен после теракта в Старом городе израильской столицы, в результате которого ножевые ранения получили двое израильтян. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, второго — средней степени тяжести.
Сразу после нападения в Старом городе полицейские блокировали все подходы к Шхемским воротам, а также перекрыли улицу Давида, ведущую к Храмовой горе. Стоит отметить, что теракт был совершен в последний день мусульманского праздника Рамадан, когда десятки тысяч верующих собираются на храмовой площади у мечети Аль-Акса.
Напомним, сегодня в Иерусалиме мужчина с ножом напал на прохожих.