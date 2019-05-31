В Иерусалиме объявили повышенную боевую готовность

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 24201 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 45185 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 62874 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116849 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110092 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136760 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144392 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130043 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130116 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131299 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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6 марта, 10:14 • 124820 просмотра
Актуальное
В Иерусалиме объявили повышенную боевую готовность

В Иерусалиме объявили повышенную боевую готовность

Киев  •  УНН

 • 10792 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Силы безопасности Израиля задержали на КПП "Каландия" к северу от Иерусалима 40-летнего жителя Палестинской автономии, у которого под одеждой в ходе обыска было найдено холодное оружие. Задержанный передан в руки следователей Службы общей безопасности (ШАБАК) для допроса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 9tv.

Уровень боеготовности армии и полиции в Центральном округе был повышен после теракта в Старом городе израильской столицы, в результате которого ножевые ранения получили двое израильтян. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, второго — средней степени тяжести.

Сразу после нападения в Старом городе полицейские блокировали все подходы к Шхемским воротам, а также перекрыли улицу Давида, ведущую к Храмовой горе. Стоит отметить, что теракт был совершен в последний день мусульманского праздника Рамадан, когда десятки тысяч верующих собираются на храмовой площади у мечети Аль-Акса.

Напомним, сегодня в Иерусалиме мужчина с ножом напал на прохожих

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