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В Єрусалимі оголосили підвищену бойову готовність

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Сили безпеки Ізраїлю затримали на КПП "Каландія" на північ від Єрусалиму 40-річного жителя Палестинської автономії, у якого під одягом в ході обшуку було знайдено холодну зброю. Затриманого передано в руки слідчих Служби загальної безпеки (ШАБАК) для допиту. Про це повідомляє УНН з посиланням на 9tv.

Рівень боєготовності армії і поліції в Центральному окрузі був підвищений після теракту в Старому місті ізраїльської столиці, в результаті якого ножові поранення отримали двоє ізраїльтян. Стан одного з постраждалих оцінюється як критичний, другого - середнього ступеня тяжкості.

Відразу після нападу в Старому місті поліцейські блокували всі підходи до Шхемскім воріт, а також перекрили вулицю Давида, що веде до Храмової гори. Варто відзначити, що теракт був здійснений в останній день мусульманського свята Рамадан, коли десятки тисяч віруючих збираються на храмовій площі біля мечеті Аль-Акса.

Нагадаємо, сьогодні в Єрусалимі чоловік з ножем напав на перехожих.

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