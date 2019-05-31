В Иерусалиме мужчина с ножом напал на прохожих
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Мужчина напал с ножом на прохожих в районе Шхемских ворот Старого города Иерусалима, Израиль. Первой жертвой террориста стал 50-летний мужчина, получивший несколько ножевых ранений в верхнюю часть тела. Его состояние оценивается как критическое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 9tv.
Затем нападавший побежал в сторону синагоги Хурва, расположенной поблизости, где ударил ножном в спину 18-летнего молодого человека, нанеся ему ранение от легкого до средней степени тяжести.
Террориста застрелили сотрудники полиции, ставшие очевидцами нападения. Пострадавшие доставлены в столичные медицинские центры "Шаарей Цедек" и "Адаса Эйн-Керем". Стоит отметить, что теракт был совершен в последнюю пятницу мусульманского месяца Рамадан.
Напомним, два человека, в том числе один ребенок, погибли и еще 16, большинство из которых ученицы младших классов, получили ранения в японском городе Кавасаки, где во вторник мужчина с ножами напал на группу школьников и взрослых.