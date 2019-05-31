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В Єрусалимі чоловік з ножем напав на перехожих

В Єрусалимі чоловік з ножем напав на перехожих

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Чоловік напав з ножем на перехожих в районі Шхемскіх воріт Старого міста Єрусалима, Ізраїль. Першою жертвою терориста став 50-річний чоловік, який отримав кілька ножових поранень в верхню частину тіла. Його стан оцінюється як критичний. Про це повідомляє УНН з посиланням на 9tv.

Потім нападник побіг в сторону синагоги Хурва, розташованої поблизу, де вдарив ножном в спину 18-річного молодого чоловіка, завдавши йому поранення від легкого до середнього ступеня тяжкості.

Терориста застрелили співробітники поліції, які стали очевидцями нападу. Постраждалі доставлені в столичні медичні центри "Шаарей Цедек" і "Адаса Ейн-Керем". Варто відзначити, що теракт був здійснений в останню п'ятницю мусульманського місяця Рамадан.

Нагадаємо, двоє людей, в тому числі одна дитина, загинули і ще 16, більшість з яких учениці молодших класів, отримали поранення в японському місті Кавасакі, де у вівторок чоловік з ножами напав на групу школярів і дорослих.

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