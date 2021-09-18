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В Йемене во время боев войск и хусит погибли 45 человек

В Йемене во время боев войск и хусит погибли 45 человек

Киев  •  УНН

 • 9761 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Во время вооруженных столкновений между правительственными войсками и хусит в провинции Эль-Байда в центре Йемена, погибли по меньшей мере 45 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Синьхуа".

Цитата

Хусит расширили свою военную кампанию после захвата ключевых районов, находящихся под контролем армии правительства, в провинции Эль-Байда в результате ожесточенных боев.

По информации источника, за последние сутки в боях погибли около 25 боевиков и более 20 солдат правительственных войск. Источник добавил, что хусит продвигаются в соседнюю провинцию Абьян, контролируемой правительством.

40 бойцов правительственных подразделений Йемена погибли, еще 70 получили ранения в результате ракетного обстрела хусит военной базы на юге страны.

Напомним

По меньшей мере 30 солдат были убиты и еще 60 ранены в результате авиаударов хусит 29 августа по военной базе в Йемене, принадлежащей силам коалиции под руководством Саудовской Аравии.

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