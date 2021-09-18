В Йемене во время боев войск и хусит погибли 45 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Во время вооруженных столкновений между правительственными войсками и хусит в провинции Эль-Байда в центре Йемена, погибли по меньшей мере 45 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Синьхуа".
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Хусит расширили свою военную кампанию после захвата ключевых районов, находящихся под контролем армии правительства, в провинции Эль-Байда в результате ожесточенных боев.
По информации источника, за последние сутки в боях погибли около 25 боевиков и более 20 солдат правительственных войск. Источник добавил, что хусит продвигаются в соседнюю провинцию Абьян, контролируемой правительством.
40 бойцов правительственных подразделений Йемена погибли, еще 70 получили ранения в результате ракетного обстрела хусит военной базы на юге страны.
Напомним
По меньшей мере 30 солдат были убиты и еще 60 ранены в результате авиаударов хусит 29 августа по военной базе в Йемене, принадлежащей силам коалиции под руководством Саудовской Аравии.