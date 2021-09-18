В Ємені під час боїв військ і хуситів загинули 45 осіб

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Хусити розширили свою військову кампанію після захоплення ключових районів, що перебували під контролем армії уряду, в провінції Ель-Байда в результаті запеклих боїв.

За інформацією джерела, за останню добу в боях загинули близько 25 бойовиків і понад 20 солдатів урядових військ. Джерело додало, що хусити просуваються в сусідню провінцію Аб'ян, контрольовану урядом.

40 бійців урядових підрозділів Ємену загинули, ще 70 дістали поранення внаслідок ракетного обстрілу хуситами військової бази на півдні країни.

Нагадаємо

Щонайменше 30 солдатів були вбиті і ще 60 поранені в результаті авіаударів хуситів 29 серпня по військовій базі в Ємені, що належить силам коаліції під керівництвом Саудівської Аравії.