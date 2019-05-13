В ЕК не исключают обсуждение Украины на сегодняшней встрече с Помпео
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. На сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС, в которой ожидается участие госсекретаря США Майка Помпео, главной темой будет Иран, но не исключено, что тема ситуации в Украине тоже будет вынесена на обсуждение. Об этом заявил в понедельник еврокомиссар по расширению Йоханнес Ган по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает корреспондент УНН.
“Ну, у нас есть возможность увидеть сегодня Помпео. Конечно, главной темой является Иран, но могут быть и возможности для обсуждения этого вопроса (ситуации в Украине — ред.)”, — сказал Ган.
По его словам, он убежден в поддерке США в Украине.
“Я думаю, что они (США — ред.) очень решительны, но в настоящее время политический ландшафт в Украине постоянно меняется. Надо посмотреть, как будет выглядеть ситуация после выборов. Но как европеец, я должен сказать, что я не могу терять время, мы должны иметь с ними дело, мы должны работать с ними. Это один из наших ключевых соседей, мы должны взаимодействовать с ними”, — подчеркнул еврокомиссар.
Напомним, в сегодняшних мероприятиях в Брюсселе принимают участие около 70 министров иностранных дел и премьер-министров. Кроме того, ожидается визит Госсекретаря США Майка Помпео в Брюссель. Об этом во время приветствия на полях Совета ЕС на уровне глав МИД заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.