В ЕК не исключают обсуждение Украины на сегодняшней встрече с Помпео

КИЕВ. 13 мая. УНН. На сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС, в которой ожидается участие госсекретаря США Майка Помпео, главной темой будет Иран, но не исключено, что тема ситуации в Украине тоже будет вынесена на обсуждение. Об этом заявил в понедельник еврокомиссар по расширению Йоханнес Ган по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает корреспондент УНН.