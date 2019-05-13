В ЄК не виключають обговорення України на сьогоднішній зустрічі з Помпео

"Ну, у нас є можливість побачити сьогодні Помпео. Звичайно, головною темою є Іран, але можуть бути і можливості для обговорення цього питання (ситуації в Україні - ред.)", - сказав Ган.

За його словами, він переконаний в поддерку США в Україні.

"Я думаю, що вони (США - ред.) дуже рішучі, але в даний час політичний ландшафт в Україні постійно змінюється. Треба подивитися, як буде виглядати ситуація після виборів. Але як європеєць, я повинен сказати, що я не можу втрачати час, ми повинні мати з ними справу, ми повинні працювати з ними. Це один з наших ключових сусідів, ми повинні взаємодіяти з ними", - підкреслив єврокомісар.

Нагадаємо, в сьогоднішніх заходах в Брюсселі беруть участь близько 70 міністрів закордонних справ і прем'єр-міністрів. Крім того, очікується візит Держсекретаря США Майка Помпео в Брюссель. Про це під час привітання на полях Ради ЄС на рівні глав МЗС заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.