В Египте обезвредили ячейку террористов, причастен к попытке теракта в пригороде Каира

Всего по этому делу арестованы шесть человек, в том числе две женщины. На конспиративной квартире, где они укрывались, обнаружили несколько единиц стрелкового оружия, большое количество боеприпасов к ним, инструкции по изготовлению взрывчатки и ее составляющие, а также крупную сумму денег. Установлена личность исполнителя теракта — им был житель Каира Омар Мухаммед Мустафа 1989 года рождения. Известно, что он находился в прямом контакте с задержанными и получал от них указания. В МВД Египта заявили, что обезвреженная ячейка, которая была связана с экстремистами за рубежом, планировала совершить еще несколько терактов в стране.

В субботу смертник привел в действие закрепленную на теле взрывчатку в районе Мустарад на окраине египетской столицы. Как сообщало МВД страны, террорист планировал атаку на прихожан христианского храма Девы Марии, однако устроил взрыв раньше времени в 250 метрах от него, чтобы избежать задержания. В результате никто не пострадал, злоумышленник погиб на месте.

Как сообщал УНН, в США человек получил 15 лет тюрьмы за планирование теракта в Сан-Франциско.