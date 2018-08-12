В Єгипті знешкодили осередок терористів, причетний до спроби теракту в передмісті Каїра
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Силові структури Єгипту знешкодили підпільну екстремістський осередок, пов’язану з організаторами вибухів в передмісті Каїра напередодні. Про це повідомляє новинний портал Al Youm Al Sabea з посиланням на заяву МВС країни, передає УНН.
Всього у цій справі заарештовані шестеро людей, у тому числі дві жінки. На конспіративній квартирі, де вони ховалися, виявили кілька одиниць стрілецької зброї, велику кількість боєприпасів до них, інструкції з виготовлення вибухівки і її складові, а також велику суму грошей. Встановлено особу виконавця теракту — ним був житель Каїра Омар Мухаммед Мустафа 1989 року народження. Відомо, що він знаходився в прямому контакті із затриманими і отримував від них вказівки. У МВС Єгипту заявили, що знешкоджений осередок, який був пов’язаний з екстремістами за кордоном, планував зробити ще кілька терактів в країні.
У суботу смертник привів в дію закріплену на тілі вибухівку в районі Мустарад на околиці єгипетської столиці. Як повідомляло МВС країни, терорист планував атаку на прихожан християнського храму Діви Марії, однак влаштував вибух завчасно в 250 метрах від нього, щоб уникнути затримання. В результаті ніхто не постраждав, зловмисник загинув на місці.
Як повідомляв УНН, у США чоловік отримав 15 років в’язниці за планування теракту в Сан-Франциско.