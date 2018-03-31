В Египте более миллиона человек проголосовали за футболиста, который даже не баллотировался

По предварительным результатам выборов президента, которые прошли сегодня на территории Египта, действующий президент государства Абдель Фатах ас-Сиси победил, получив 92% голосов.

При довольно низкой явке, а именно 25 миллионов граждан с 60 миллионов избирателей по наиболее положительными подсчетам, около 1 миллиона были испорчены надписью имени футболиста.

Избиратели самостоятельно указывали имя Мохаммеда Салаха и ставили крестик или знак напротив.

Голосование в Египте проходило в течение трех дней — с 26 по 28 марта, а окончательные результаты выборов должны быть объявлены до 2 апреля.

Как сообщал УНН, в Египте популярную певицу осудили к тюремному заключению за шутки о Нил.