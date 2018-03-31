В Єгипті понад мільйон людей проголосували за футболіста, який навіть не балотувався
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Нападник англійського футбольного клубу “Ліверпуль” та збірної Єгипту Мохамед Салах отримав більше мільйона голосів на виборах президента країни попри те, що не балотувався у якості кандидата. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Daily Mirror.
За попередніми результатами виборів президента, які пройшли сьогодні на території Єгипту, чинний президент держави Абдель Фатах ас-Сісі переміг, отримавши 92% голосів.
При доволі низькій явці, а саме 25 мільйонів громадян з 60 мільйонів виборців за найбільш позитивними підрахунками, близько 1 мільйона були зіпсовані написом імені футболіста.
Виборці самостійно вказували ім’я Мохамеда Салаха і ставили хрестик чи знак навпроти.
Голосування у Єгипті проходило протягом трьох днів — з 26 до 28 березня, а остаточні результати виборів мають бути оголошені до 2 квітня.
Як повідомляв УНН, в Єгипті популярну співачку засудили до тюремного ув’язнення за жарти про Ніл.