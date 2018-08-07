В Японии за три месяца из-за жары госпитализированы более 71 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Рекордное количество жителей Японии госпитализированы с мая по август из-за жары. Об этом во вторник объявило министерство по административным делам и коммуникациям страны, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.
Согласно его данным, за прошедшие три месяца 71266 человек были госпитализированы с тепловыми ударами, что почти на 15 тыс. больше предыдущего рекорда, установленного летом 2013 года. Как отмечает ведомство, за прошедшую неделю 13 человек погибли и 13 575 человек попали в больницы из-за жары, установившейся на всей территории страны. В большинстве регионов столбик термометра держится на отметке 34-35 градусов Цельсия, в некоторых областях периодически фиксируется температура в 40 градусов.
Большинство пострадавших - пожилые люди, часто не следят, насколько долго они находятся на улице, или не включают в доме кондиционеры с целью экономии.
Напомним, жара в Японии побила температурный рекорд - выше 41 градуса по Цельсию.