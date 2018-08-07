В Японії за три місяці через спеку госпіталізовано понад 71 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Рекордну кількість жителів Японії госпіталізовано з травня по серпень через спеку. Про це у вівторок оголосило міністерство з адміністративних справ і комунікацій країни, інформує УНН з посиланням на ТАРС.
Згідно з його даними, за минулі три місяці 71 266 осіб були госпіталізовані з тепловими ударами, що майже на 15 тис. більше попереднього рекорду, встановленого влітку 2013 року. Як зазначає відомство, за минулий тиждень 13 осіб загинули і 13 575 осіб потрапили до лікарень через спеку, яка встановилася на всій території країни. У більшості регіонів стовпчик термометра тримається на позначці 34-35 градусів Цельсія, в деяких областях періодично фіксується температура в 40 градусів.
Більшість постраждалих — літні люди, які часто не стежать, наскільки довго вони знаходяться на вулиці, або не включають у будинку кондиціонери із метою економії.
Нагадаємо, спека в Японії побила температурний рекорд — вище 41 градуса за Цельсієм.