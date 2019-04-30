В Японии отложили запуск первой частной ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Запланированное на вторник, 30 мая, испытание первой в Японии частной ракеты-носителя "Mомо" отложено из-за обнаруженной технической неполадки. Об этом сообщила ее владелец и разработчик – компания Interstellar Technologies, базирующаяся на острове Хоккайдо, передает УНН.
Отмечается, что неполадка была обнаружена в клапане подачи жидкого водорода, который служит топливом для ракеты. После устранения проблемы запуск теперь ориентировочно планируется на 2 мая.
Ракета "Mомо" длиной около 10 метров, диаметром 50 см и весом около тонны призвана в ходе испытания подняться в открытый космос на высоте примерно 100 км. После этого она должна упасть в море у городска Тайки на острове Хоккайдо, где развернут первый в Японии частный космодром компании Interstellar Technologies.
Напомним, запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесли на 1 мая.