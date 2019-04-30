В Японії відклали запуск першої приватної ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Заплановане на вівторок, 30 травня, випробування першої в Японії приватної ракети-носія "Mомо" відкладено через виявлену технічну неполадку. Про це повідомила її власник і розробник - компанія Interstellar Technologies, що базується на острові Хоккайдо, передає УНН.
Зазначається, що проблема була виявлена в клапані подачі рідкого водню, який служить паливом для ракети. Після усунення проблеми запуск тепер орієнтовно планується на 2 травня.
Ракета "Mомо" довжиною близько 10 метрів, діаметром 50 см і вагою близько тонни покликана в ході випробування піднятися у відкритий космос на висоті приблизно 100 км. Після цього вона повинна впасти в море біля міської Тайки на острові Хоккайдо, де розгорнуто перший в Японії приватний космодром компанії Interstellar Technologies.
Нагадаємо, запуск ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX з кораблем Dragon і вантажем, призначеним для екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС), перенесли на 1 травня.