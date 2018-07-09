В Японии кремировали тело основателя секты "Аум Синрикё"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Тело основателя экстремистской секты "Аум Синрикё" Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара, кремировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Kyodo.
Теперь японским властям необходимо будет решить, как поступить с его прахом. Ранее сообщалось, что родственники Асахары по линии бывшей жены написали официальное письмо на имя министра юстиции страны с просьбой передать прах им. Сам основатель секты перед казнью просил передать свои останки последователям.
На прошлой неделе в Японии были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении семи руководителей “Аум Синрикё”, включая её основателя. Наиболее известная газовая атака “Аум Синрике” в метро Токио 20 марта 1995, когда члены секты применили ядовитое вещество зарин. Каждый из злоумышленников имел при себе по два-три пакета с ядовитым веществом, которые они протыкали с помощью зонтиков, после чего оставляли в вагонах. В результате атаки погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. человек пострадали.