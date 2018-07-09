В Японии кремировали тело основателя секты "Аум Синрикё"

Теперь японским властям необходимо будет решить, как поступить с его прахом. Ранее сообщалось, что родственники Асахары по линии бывшей жены написали официальное письмо на имя министра юстиции страны с просьбой передать прах им. Сам основатель секты перед казнью просил передать свои останки последователям.

На прошлой неделе в Японии были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении семи руководителей “Аум Синрикё”, включая её основателя. Наиболее известная газовая атака “Аум Синрике” в метро Токио 20 марта 1995, когда члены секты применили ядовитое вещество зарин. Каждый из злоумышленников имел при себе по два-три пакета с ядовитым веществом, которые они протыкали с помощью зонтиков, после чего оставляли в вагонах. В результате атаки погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. человек пострадали.