В Японії кремували тіло засновника секти "Аум Сінрікьо"

Тепер японській владі необхідно буде вирішити, як вчинити з його прахом. Раніше повідомлялося, що родичі Асахари по лінії колишньої дружини написали офіційного листа на ім’я міністра юстиції країни з проханням передати прах ім. Сам засновник секти перед стратою просив передати свої останки послідовникам.

Нагадаємо, минулого тижня в Японії були приведені у виконання смертні вироки щодо семи керівників “Аум Сінрікьо”, включаючи її засновника. Найбільш відома газова атака “Аум Сінрікьо” в метро Токіо 20 березня 1995, коли члени секти застосували отруйну речовину зарин. Кожен із зловмисників мав при собі по два-три пакети з отруйною речовиною, які вони протикали за допомогою парасольок, після чого залишали у вагонах. У результаті атаки загинули 13 осіб, ще понад 6,3 тис. людей постраждали.