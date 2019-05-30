В Японии художник рисует на латте удивительных птиц
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Японский художник превращает кофейный напиток в произведение искусства, изображая на нем птиц, сообщает УНН.
Художник Ку-сан соединил две свои страсти кофе и птиц в одну и теперь публикует фото с удивительными изображениями птиц на латте.
Первым прообразом для "картины" стал домашний попугай Ку-сана Сакура. Художник считает птиц потрясающими существами, а цвета попугаев - волшебными.
Напомним, известный иллюстратор и художник из Тель-Авива создает комиксы о своих повседневных домашних происшествиях с женой.
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2018bestnine 1日1投稿以上してました。 抹茶が強かったようです。 フリーポアより鳥でした。 パンも食い込んできました。 #2018bestnine