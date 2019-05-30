В Японії художник малює на лате дивовижних птахів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Японський художник перетворює кавовий напій на витвір мистецтва, зображуючи на ньому птахів, повідомляє УНН.
Художник Ку-сан поєднав дві свої пристрасті каву та птахів в одну і тепер публікує фото з дивовижними зображеннями птахів на латте.
Першим прообразом для “картини” став домашній папуга Ку-сану Сакура. Художник вважає птахів приголомшливими істотами, а кольори папуг — чарівними.
Нагадаємо, відомий ілюстратор і художник з Тель-Авіва створює комікси про свої повсякденні домашні пригоди з дружиною.
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2018bestnine 1日1投稿以上してました。 抹茶が強かったようです。 フリーポアより鳥でした。 パンも食い込んできました。 #2018bestnine