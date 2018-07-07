В Японии из-за ливней исчезли почти 40 человек

Отмечается, что в целом в результате мощных ливней и вызванных ими оползней, пропавшими считаются по меньшей мере 38 человек. За прошедшие дни дожди унесли жизни четырех человек.

Рекомендации к эвакуации получили более 0,5 млн человек в разных японских префектурах. Около половины из них — жители префектуры Киото, где уровень воды в реках достиг критического. При правительстве Японии был создан экстренный штаб по сбору информации и координации действий по ликвидации последствий стихии. Кроме того, в ряде районов страны в этих работах были задействованы бойцы Сил самообороны.

Сильные дожди возникли из-за влияния тайфуна “Прапирун”, который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшийся в Тихом океане. Из-за тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.

Напомним, в результате аварии прогулочного судна “Феникс” у острова Пхукет в Таиланде погибли не менее 40 человек.