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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 65376 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108153 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129331 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136503 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172443 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154306 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141811 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130533 просмотра

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7 марта, 08:52 • 183811 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118360 просмотра

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В Японии из-за ливней исчезли почти 40 человек

В Японии из-за ливней исчезли почти 40 человек

Киев  •  УНН

 • 9729 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Почти 40 человек считаются пропавшими без вести по всей Японии из-за ливней, обрушившихся на страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.

Отмечается, что в целом в результате мощных ливней и вызванных ими оползней, пропавшими считаются по меньшей мере 38 человек. За прошедшие дни дожди унесли жизни четырех человек.

Рекомендации к эвакуации получили более 0,5 млн человек в разных японских префектурах. Около половины из них — жители префектуры Киото, где уровень воды в реках достиг критического. При правительстве Японии был создан экстренный штаб по сбору информации и координации действий по ликвидации последствий стихии. Кроме того, в ряде районов страны в этих работах были задействованы бойцы Сил самообороны.

Сильные дожди возникли из-за влияния тайфуна “Прапирун”, который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшийся в Тихом океане. Из-за тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.

Напомним, в результате аварии прогулочного судна “Феникс” у острова Пхукет в Таиланде погибли не менее 40 человек.

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