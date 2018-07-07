В Японії через зливи зникли майже 40 осіб

Відзначається, що в цілому в результаті потужних злив і викликаних ними зсувів, зниклими вважаються щонайменше 38 осіб. За минулі дні дощі забрали життя чотирьох людей.

Рекомендації до евакуації отримали понад 0,5 млн осіб у різних японських префектурах. Близько половини із них — жителі префектури Кіото, де рівень води у річках досяг критичного. При уряді Японії був створений екстрений штаб зі збору інформації і координації дій з ліквідації наслідків стихії. Крім того, в ряді районів країни в цих роботах були задіяні бійці Сил самооборони.

Сильні дощі виникли через вплив тайфуну “Прапірун”, який в середу припинив своє існування над Японським морем і перетворився в область низького тиску. У цьому році він став сьомим за рахунком тайфуном, що утворився в Тихому океані. Через тропічний шторм в Японії одна людина загинула, близько 20 постраждали.

Нагадаємо, в результаті аварії прогулянкового судна “Фенікс” у острова Пхукет в Таїланді загинули щонайменше 40 людей.