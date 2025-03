У Таїланді знайшли тіла 40 загиблих зі затонулого прогулянкового судна

Ще 16 осіб вважаються зниклими без вести. Всі вони — громадяни Китаю. 49 людей вдалося врятувати.

“Фенікс” перекинувся і затонув під час шторму 5 липня. На борту судна перебувало 93 туриста (більшість з них китайці), 11 членів екіпажу і гід.

Раніше видання ABC з посиланням на слова місцевого губернатора повідомило, що в четвер на південь від Таїланду пасажирський човен, який перевозив десятки туристів з Китаю, перевернувся в Андаманському морі.

The Harbour Department announced at 1.26pm on Friday that 40 passengers of the ill-fated Phoenix dive boat were confirmed killed in the sinking on Thursday. https://t.co/dEkBuI700k

