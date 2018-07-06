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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 62669 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107697 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128914 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136126 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172057 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154216 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141752 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130519 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183516 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118357 просмотра

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В Таиланде нашли тела 40 погибших с затонувшего судна

В Таиланде нашли тела 40 погибших с затонувшего судна

Киев  •  УНН

 • 10618 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. В результате аварии прогулочного судна “Феникс” у острова Пхукет в Таиланде погибли не менее 40 человек. Об этом сообщает таиландское издание The Nation со ссылкой на данные полиции, передает УНН.

Еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Все они — граждане Китая. 49 человек удалось спасти.

“Феникс” перевернулся и затонул во время шторма 5 июля. На борту судна находились 93 туриста (большинство из них китайцы), 11 членов экипажа и гид.

Ранее издание ABC со ссылкой на слова местного губернатора сообщил, что в четверг к югу от Таиланда пассажирский лодка, перевозивший десятки туристов из Китая, перевернулся в Андаманском море.

The Harbour Department announced at 1.26pm on Friday that 40 passengers of the ill-fated Phoenix dive boat were confirmed killed in the sinking on Thursday. https://t.co/dEkBuI700k

— The Nation Thailand (@nationnews) 6 июля 2018

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