В Таиланде нашли тела 40 погибших с затонувшего судна
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В результате аварии прогулочного судна “Феникс” у острова Пхукет в Таиланде погибли не менее 40 человек. Об этом сообщает таиландское издание The Nation со ссылкой на данные полиции, передает УНН.
Еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Все они — граждане Китая. 49 человек удалось спасти.
“Феникс” перевернулся и затонул во время шторма 5 июля. На борту судна находились 93 туриста (большинство из них китайцы), 11 членов экипажа и гид.
Ранее издание ABC со ссылкой на слова местного губернатора сообщил, что в четверг к югу от Таиланда пассажирский лодка, перевозивший десятки туристов из Китая, перевернулся в Андаманском море.
The Harbour Department announced at 1.26pm on Friday that 40 passengers of the ill-fated Phoenix dive boat were confirmed killed in the sinking on Thursday. https://t.co/dEkBuI700k— The Nation Thailand (@nationnews) 6 июля 2018