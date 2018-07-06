В Таиланде нашли тела 40 погибших с затонувшего судна

Еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Все они — граждане Китая. 49 человек удалось спасти.

“Феникс” перевернулся и затонул во время шторма 5 июля. На борту судна находились 93 туриста (большинство из них китайцы), 11 членов экипажа и гид.

Ранее издание ABC со ссылкой на слова местного губернатора сообщил, что в четверг к югу от Таиланда пассажирский лодка, перевозивший десятки туристов из Китая, перевернулся в Андаманском море.

The Harbour Department announced at 1.26pm on Friday that 40 passengers of the ill-fated Phoenix dive boat were confirmed killed in the sinking on Thursday. https://t.co/dEkBuI700k