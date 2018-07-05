Два пасажирських човни перекинулись у Таїланді: під водою зникли 49 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У четвер вдень на південь від Таїланду пасажирський човен, який перевозив десятки туристів з Китаю, перевернувся в Андаманському морі. Внаслідок інциденту недорахували 49 пасажирів, передає видання ABC з посиланням на слова місцевого губернатора, передає УНН.
Губернатор міста Пхукет, Норрафат Плодхон, заявив, що з судна було врятовано 48 пасажирів, ще 49 вважаються такими, що зникли безвісти.
Офіцер поліції раніше заявив, що з корабля було врятовано 90 людей, і лише 7 зникли. Причина невідповідності слів двох чиновників наразі не зрозуміла, пише видання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість загиблих в результаті аварії порома в Індонезії збільшилася
Ще один човен також перекинувся в іншому місці біля Пхукета в четвер вдень. Але місцеві представники заявили, що 39 туристів - китайців та європейців, яких викинуло з човна, були врятовані і повернулися на сушу.
Раніше місцеві представники оголосили про сильні погіршення погодних умов, включаючи сильні дощі та вітри, що триватимуть до наступного вівторка.