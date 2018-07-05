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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 72331 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109726 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130806 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137860 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 173901 просмотра

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7 марта, 17:42 • 154678 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142069 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118377 просмотра

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Две пассажирские лодки перевернулись в Таиланде: под водой исчезли 49 человек

Две пассажирские лодки перевернулись в Таиланде: под водой исчезли 49 человек

Киев  •  УНН

 • 7962 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В четверг днем ​​на юг от Таиланда пассажирская лодка, перевозивая десятки туристов из Китая, перевернулся в Андаманском море. В результате инцидента недосчитались 49 пассажиров, передает издание ABC со ссылкой на слова местного губернатора, передает УНН.

Губернатор города Пхукет, Норрафат Плодхон, заявил, что с судна были спасены 48 пассажиров, еще 49 считаются пропавшими без вести.

Офицер полиции ранее заявил, что с корабля были спасены 90 человек, и только 7 исчезли. Причина несоответствия слов двух чиновников пока не поняла, пишет издание.

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Еще одна лодка также перевернулся в другом месте у Пхукета в четверг днем. Но местные представители заявили, что 39 туристов - китайцев и европейцев, которых выбросило из лодки, были спасены и вернулись на сушу.

Ранее местные представители объявили о сильных ухудшениях погодных условий, включая сильные дожди и ветры, которые продлятся до следующего вторника.

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