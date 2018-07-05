Две пассажирские лодки перевернулись в Таиланде: под водой исчезли 49 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В четверг днем на юг от Таиланда пассажирская лодка, перевозивая десятки туристов из Китая, перевернулся в Андаманском море. В результате инцидента недосчитались 49 пассажиров, передает издание ABC со ссылкой на слова местного губернатора, передает УНН.
Губернатор города Пхукет, Норрафат Плодхон, заявил, что с судна были спасены 48 пассажиров, еще 49 считаются пропавшими без вести.
Офицер полиции ранее заявил, что с корабля были спасены 90 человек, и только 7 исчезли. Причина несоответствия слов двух чиновников пока не поняла, пишет издание.
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Еще одна лодка также перевернулся в другом месте у Пхукета в четверг днем. Но местные представители заявили, что 39 туристов - китайцев и европейцев, которых выбросило из лодки, были спасены и вернулись на сушу.
Ранее местные представители объявили о сильных ухудшениях погодных условий, включая сильные дожди и ветры, которые продлятся до следующего вторника.