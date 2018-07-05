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Кількість загиблих в результаті аварії порома в Індонезії збільшилася

Кількість загиблих в результаті аварії порома в Індонезії збільшилася

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Число загиблих під час аварії порома у вівторок в акваторії біля берегів провінції Південний Сулавесі в Індонезії, досягло 34 осіб Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, що інцидент стався 3 липня в 14:30 за місцевим часом у узбережжя провінції Південний Сулавесі.

За словами представника Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих Сутопо ПУрВО Нугрохо, станом на полудень 4 липня в ході рятувальної операції, організованої Національним пошуково-рятувальним агентством Індонезії, були виявлені тіла 34 жертв, ще 155 осіб вдалося врятувати.

Раніше Сутопо ПУрВО Нугрохо зазначив, що, згідно зі списком пасажирів, на борту порома знаходилися в цілому 139 осіб. Однак точне число людей на борту на момент аварії залишається невстановленою досі. Індонезійська влада поки не публікували інформації про зниклих без вести пасажирів.

Як повідомляв УНН, 18 червня в аварії порома на озері Тоба в індонезійській провінції Північна Суматра загинули чотири людини, ще 18 були врятовані, зниклими безвісти вважаються щонайменше 192 осіб. У понеділок агентство Reuters повідомило про припинення пошукової операції на місці катастрофи через технічні труднощі, з якими зіткнулися рятувальники.

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