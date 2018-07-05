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Количество погибших в результате крушения парома в Индонезии увеличилось

Количество погибших в результате крушения парома в Индонезии увеличилось

Киев  •  УНН

 • 8810 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Число погибших при крушении парома во вторник в акватории у берегов провинции Южный Сулавеси в Индонезии, достигло 34 человек Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, что инцидент произошел 3 июля в 14:30 по местному времени у побережья провинции Южный Сулавеси.

По словам представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо, по состоянию на полдень 4 июля в ходе спасательной операции, организованной Национальным поисково-спасательным агентством Индонезии, были обнаружены тела 34 жертв, еще 155 человек удалось спасти.

Ранее Сутопо Пурво Нугрохо отметил, что, согласно списку пассажиров, на борту парома находилось в общей сложности 139 человек. Однако точное число людей на борту на момент аварии остается неустановленным до сих пор. Индонезийские власти пока не публиковали информации о пропавших без вести пассажирах.

Как сообщал УНН, 18 июня в аварии парома на озере Тоба в индонезийской провинции Северная Суматра погибли четыре человека, еще 18 были спасены, пропавшими без вести числятся по меньшей мере 192 человек. В понедельник агентство Reuters сообщило о прекращении поисковой операции на месте крушения за технических трудностей, с которыми столкнулись спасатели.

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