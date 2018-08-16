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В Японии Apple подозревают в нарушении правил свободной конкуренции

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Власти Японии заподозрили американскую технологическую корпорацию Apple в ведении антиконкурентной деятельности на японском рынке приложений для смартфонов и оказании давления на местные компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nikkei.

В Японии Apple подозревают в нарушении правил свободной конкуренции

По сведениям газеты, соответствующее расследование проводит министерство экономики, торговли и промышленности Японии совместно с комиссией по справедливой торговле. Оба ведомства осенью 2017 года начали получать от японской компании Yahoo отчеты о проблемах с игровой платформой Game Plus, которая вышла на рынок чуть больше года назад. Она позволяет играть в игры, не загружая их на смартфон, как того требуют другие платформы, а также обладает гораздо менее строгими ограничениями, связанные с продажами и обновлением программного обеспечения, по сравнению с магазином приложений App Store.

Также Yahoo благодаря своей платформе могла собирать данные о более чем 60 млн уникальных пользователей в месяц, включая историю поиска и информацию о платежах, помогая тем самым увеличивать прибыль как самих разработчиков игр, так и рекламодателей. При этом японская компания планировала расширить сферу применения Game Plus и добавить туда, в частности, приложения для бизнеса. Однако с прошлой осени Yahoo внезапно сократила бюджет на развитие этой платформы и фактически перестала продвигать ее на рынке.

Как отмечает Nikkei, представители компании рассказали нескольким деловым партнерам о том, что подобное решение было связано с давлением со стороны Apple. При этом бизнес Yahoo тесно связан с американской компанией, поскольку она осуществляет продажи в том числе через App Store. Новая японская платформа для приложений и общая стратегия Yahoo могла поставить под угрозу интересы Apple, создавшая жесткую систему для разработчиков программного обеспечения и рекламодателей.

Японская комиссия по справедливой торговле собирает информацию о ситуации, которая, по ее мнению, может свидетельствовать о вмешательстве Apple в деятельность Yahoo, запрещено антимонопольным законодательством. Однако расследование практически не продвигается, поскольку, как пишет издание, в подобных случаях бизнес неохотно идет на сотрудничество с властью, не желая портить репутацию и отдавая приоритет собственным интересам.

Напомним, динамичный сектор продукции Apple, который включает в себя разумные часы и колонки Apple Watch и HomePod и наушники AirPods, рискует пострадать от последнего предложения президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму 200 млрд долларов.

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