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В Японії Apple підозрюють у порушенні правил вільної конкуренції

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Влада Японії запідозрили американську технологічну корпорацію Apple у веденні антиконкурентної діяльності на японському ринку додатків для смартфонів і чиненні тиску на місцеві компанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nikkei.

В Японії Apple підозрюють у порушенні правил вільної конкуренції

За відомостями газети, відповідне розслідування проводить міністерство економіки, торгівлі і промисловості Японії спільно з комісією зі справедливої ​​торгівлі. Обидва відомства восени 2017 року почали отримувати від японської компанії Yahoo звіти про проблеми з ігровою платформою Game Plus, яка вийшла на ринок трохи більше року тому. Вона дозволяє грати в ігри, не завантажуючи їх на смартфон, як того вимагають інші платформи, а також має набагато менш суворі обмеження, пов'язані з продажами і оновленням програмного забезпечення, в порівнянні з магазином додатків App Store.

Також Yahoo завдяки своїй платформі могла збирати дані про більш ніж 60 млн унікальних користувачів на місяць, включаючи історію пошуку та інформацію про платежі, допомагаючи тим самим збільшувати прибуток як самих розробників ігор, так і рекламодавців. При цьому японська компанія планувала розширити сферу застосування Game Plus і додати туди, зокрема, додатки для бізнесу. Однак із минулої осені Yahoo раптово скоротила бюджет на розвиток цієї платформи і фактично перестала просувати її на ринку.

Як зазначає Nikkei, представники компанії розповіли кільком діловим партнерам про те, що подібне рішення було пов'язане з тиском із боку Apple. При цьому бізнес Yahoo тісно пов'язаний з американською компанією, оскільки вона здійснює продажі в тому числі через App Store. Нова японська платформа для додатків і загальна стратегія Yahoo могла поставити під загрозу інтереси Apple, яка створила жорстку систему щодо розробників програмного забезпечення і рекламодавців.

Японська комісія зі справедливої ​​торгівлі збирає інформацію про ситуацію, яка, на її думку, може свідчити про втручання Apple в діяльність Yahoo, що заборонено антимонопольним законодавством. Однак розслідування практично не просувається, оскільки, як пише видання, в подібних випадках бізнес неохоче йде на співпрацю з владою, не бажаючи псувати репутацію і віддаючи пріоритет власним інтересам.

Нагадаємо, найдинамічніший сектор продукції Apple, який включає в себе розумні годинник і колонки Apple Watch і HomePod і навушники AirPods, ризикує постраждати від останньої пропозиції президента США Дональда Трампа ввести 10-процентні мита на китайські товари на суму 200 млрд доларів.

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