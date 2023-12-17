В Японии нашли останки "голубого дракона", аналогов которому нет в мире

Японские ученые обнаружили останки древнего существа "голубого дракона" размером с автобус, которое более 72 миллионов лет назад могло жить в Тихом океане, сообщает ScienceAlert, пишет УНН.

Детали

Ученые Японии обнаружили останки древнего существа, которому более 72 млн лет. Отмечается, что оно размерами примерно с автобус. Ученые сообщили, что животное имело голову, похожую на крокодилью и бинокулярное зрение, а также четыре огромные веслообразные конечности, и, возможно, плавник на на спине, как у акулы.

Японские ученые называют его "голубым драконом" из-за места, где он был найден, и мифических существ японского фольклора. Почти полный скелет вымершего животного был первоначально обнаружен в 2006 году вдоль реки Аридагава в Вакаяме палеонтологом Акихиро Мисаки из Музея естественной истории и истории человечества. Потребовалось пять лет тщательной работы, чтобы удалить кости из камня, в котором они были похоронены, - сообщает издание.

Официальное описание 6-метрового существа пока классифицировали как совершенно новый вид мозазавров под названием Megapterygius wakayamaensis.

Мозазавры были одними из самых больших хищников всех времен, длиной до 17 метров в некоторых случаях. Примерно 20 миллионов лет эти страшные звери господствовали в океане, последние из крупных морских ящеров. Их сокрушительные челюсти и режущие зубы могли справиться с чем угодно, от моллюсков до черепах и акул. Они даже ели других себе подобных, - отмечают ученые.

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