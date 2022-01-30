В Україні археологи виявили рештки людини, яка жила 7 тисяч років тому

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За словами Потєхіної, некрополь виявили у 2020 році. Його знайшли під час експедиції Запорізького університету під керівництвом українського археолога Геннадія Тощева. Зазначається, що рештки розчистять, після чого їх досліджуватимуть антропологи.

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“Ще трохи розчищення — і буде видно реальні риси обличчя давнього пращура, широке обличчя з вигнутим чолом, низькі прямокутні орбіти, мужні контури нижньої щелепи. Потім після дослідження та аналізу ДНК дізнаємося дещо про історію його життя та походження”, — повідомила Потєхіна.

Нагадаємо

У Луцьку на території колишньої історичної садиби археологи знайшли фрагменти посуду скіфських часів.