В Україні археологи виявили рештки людини, яка жила 7 тисяч років тому

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 46453 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 119056 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 184042 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 179593 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 203462 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 193134 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 149950 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152274 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172851 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182751 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 148709 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 127438 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 167378 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 104578 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 59839 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 455120 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 302603 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 366289 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 478880 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 724324 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 104578 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 167378 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 122181 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 157556 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 180987 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

В Україні археологи виявили рештки людини, яка жила 7 тисяч років тому

В Україні археологи виявили рештки людини, яка жила 7 тисяч років тому

Київ • УНН

 • 61687 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. На Мамай-Горі над Дніпром археологи виявили череп людини, яка жила майже сім тисяч років тому. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Інна Потєхіна — співробітниця Інституту археології НАН України та Національного університету “Києво-Могилянська академія”, передає УНН.

Деталі

За словами Потєхіної, некрополь виявили у 2020 році. Його знайшли під час експедиції Запорізького університету під керівництвом українського археолога Геннадія Тощева. Зазначається, що рештки розчистять, після чого їх досліджуватимуть антропологи.

Цитата

“Ще трохи розчищення — і буде видно реальні риси обличчя давнього пращура, широке обличчя з вигнутим чолом, низькі прямокутні орбіти, мужні контури нижньої щелепи. Потім після дослідження та аналізу ДНК дізнаємося дещо про історію його життя та походження”, — повідомила Потєхіна.

Нагадаємо 

У Луцьку на території колишньої історичної садиби археологи знайшли фрагменти посуду скіфських часів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69