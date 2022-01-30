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15 марта, 19:03 • 105893 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141339 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122197 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115803 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104182 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101159 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91746 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Украине археологи обнаружили останки человека, который жил 7 тысяч лет назад

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. На Мамай-Горе над Днепром археологи обнаружили череп человека, жившего почти семь тысяч лет назад. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Инна Потехина — сотрудница Института археологии НАН Украины и Национального университета “Киево-Могилянская академия”, передает УНН.

Детали

По словам Потехиной, некрополь обнаружили в 2020 году. Его нашли во время экспедиции Запорожского университета под руководством украинского археолога Геннадия Тощева. Отмечается, что останки расчистят, после чего их будут исследовать антропологи.

Цитата

“Еще немного расчистки — и будет видно реальные черты лица древнего предка, широкое лицо с выпуклым лбом, низкие прямоугольные орбиты, мужественные контуры нижней челюсти. Затем после исследования и анализа ДНК узнаем кое-что об истории его жизни и происхождения”, — сообщила Потехина.

Напомним

В Луцке на территории бывшей исторической усадьбы археологи нашли фрагменты посуды скифских времен.

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