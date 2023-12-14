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В Воздушных силах сообщили о новых пусках ракет: направление - Сумщина

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 12:57  •  23938 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сообщили о новых ракетных пусках из курской области россии в направлении Сумской области.

Воздушные силы ВСУ предупредили о новых пусках вражеских ракет в направлении Сумской области, пишет УНН.

Детали

"Опять пуски ракет! С курской обл., рф в направлении Сумщины!", - указали в ВС ВСУ в Telegram.

По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Ранее ВС ВСУ предупреждали о пусках вражеских ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области. После чего "Суспільне" сообщило, что "в Хмельницкой области слышны звуки взрывов".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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